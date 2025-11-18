TMSF 10 personel alacak: Başvuru şartları belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Merkez teşkilatında görev yapmak üzere 10 adet Fon Denetçi Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. 9'uncu dereceden kadrolara yönelik yapılacak alım için yazılı ve sözlü sınav düzenleneceği açıklandı.

Resmi duyuruya göre başvurular 18-31 Aralık 2025 tarihleri arasında elektronik ortamdan kabul edilecek.

Kimler başvuru yapabilir?

İlanda yer alan özel şartlara göre adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olmaları gerekiyor.

Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık ve finans gibi alanlar başvuru kapsamına alınırken; bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik-elektronik, mekatronik, istatistik, matematik ve ekonometri gibi mühendislik ve fen-edebiyat bölümleri de başvurulara dahil edildi. Yurt içi veya yurt dışı mezunlarının diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması şartı da aranan kriterler arasında yer aldı.

Adayların 2024-2025 yıllarında yapılan KPSS'de ilanda belirtilen puan türlerinden en az 75 almaları gerekiyor. Ayrıca 2023-2025 yılları arasında yapılan YDS veya e-YDS sınavlarından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 50 puan alınması şart koşuldu.

KPSS puanına göre yapılacak sıralamada başvuruların 200 kişiyi aşması halinde en yüksek puanlı ilk 200 aday yazılı sınava çağrılacak. Son sırada eşit puanlı birden fazla aday olması durumunda ise bu adayların tamamı sınava katılabilecek.

Başvuru yapacak adayların, sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki tüm genel şartlar aranıyor.

Başvuru sırasında istenecek belgeler

Başvurular yalnızca dijital ortamda, e-Devlet üzerinden "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranı üzerinden yapılacak. Adayların başvuru sırasında özgeçmişlerini ve gerekli denklik belgelerini sistem üzerine yüklemeleri gerekiyor.