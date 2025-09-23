TMSF, Adnan Oktar şirketlerinin 4 aracını satışa çıkardı

Kayyum atanan TMSF tarafından Adnan Oktar’a bağlı şirketlere ait 4 araç, satışa çıkarıldı. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 80 bin lira olan araçlar, teklif alma yöntemiyle alıcı bulacak. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen süre ve şartlarda tekliflerini sunabilecek.

Teklifler alınacak

Araçlar, teklif alma yöntemiyle alıcı bulacak. İhaleye katılmak isteyenler belirtilen süre ve koşullara uygun şekilde tekliflerini sunabilecek.

TMSF tarafından satışa çıkarılan araçlara teklifler en geç 29 Eylül 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilecek. Teklifler elden, posta yoluyla veya belirtilen e-posta adresine gönderilebilecek; e-posta ile yapılan başvurularda ise formların asılları ihaleden önce ibraz edilecek. Belirlenen süreden sonra ulaşan veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle eksik ulaşan teklifler dikkate alınmayacak. Ayrıca, e-posta ile gönderilen tekliflerin geçerliliği için telefonla teyit alınması gerekiyor.