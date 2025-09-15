  1. Ekonomim
Kara para soruşturması kapsamında el konulan Can Holding'e bağlı Can Ambalaj şirketinde TMSF yetkilileri incelemelerde bulundu.

TMSF, Can Holding’in ambalaj şirketinde denetim başlattı
Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 121 şirkete el konulmuştu.

Kayyum heyeti, incelemelerde bulundu

El konulan şirketlerden Can Ambalaj şirketine TMSF yetkililerinin geldiği görüldü. Sabah saatlerinde şirketin Bahçelievler Yenibosna'daki merkezine gelen kayyum heyeti, incelemelerde bulundu. Şirketin faaliyetlerinin aksamadan devam edeceği öğrenildi.

