TMSF, Cem Uzan’ın Fransa'daki kasasına el koydu

Hakkında 47 yılı aşan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iş insanı Cem Uzan’ın, Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği dava sayısı 20’ye ulaştı.

Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı.

14 Nisan 2021’de Fransa’da kabul edilen tenfiz başvurusu hâlen istinaf aşamasında olsa da, bu karar doğrultusunda uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze çevrildi.

Cem Uzan’ın Fransa’daki mal varlığına kesin haciz

Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan’ın La Banque Postale’de bulunan 227 bin 40 Euro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin Euro nakit ve Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi.

Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa’da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 Euro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı.

Mahkumiyet kararı verilmişti

Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkumiyet kararı verilmişti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların sonucunda Cem Uzan’ın kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulunmuştu. Uzan, kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı.

Uzan Ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar Doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı.

TMSF ise Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi veriyordu.