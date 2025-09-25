TMSF el koymuştu! Habertürk ve Show TV’ye atanan isimler belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, kara para soruşturması kapsamında el konulan Can Medya’nın yöneticileri resmen atandı.

Habertürk TV, HT Spor ve Show TV gibi grubun medyayla ilgili tüm kuruluşlarını bir dönem Yeni Şafak gazetesinde yazarlık yapan İbrahim Paşalı ile Sabah gazetesinde yazılar yayımlanan Hakan Hastaoğlu yönetecek. Paşalı daha önce Flash TV ve Ekotürk’e de kayyım olarak atanmıştı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Ticaret Sicil Gazetesi’nde 24 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan ilana göre yönetime şu isimler atandı.

İbrahim Paşalı, Hakan Hastaoğlu, Şeref Safa, Yusuf Öksüzömer, Serdar Karakuş, Ayşegül Aydoğan Uruş. Sicil Gazetesi’ne göre yeni yönetimin görev süresi 12 Ekim 2028 tarihinde sona erecek. Aynı ilanda görev süreleri sona eren isimler ise Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Özgün Öztunç oldu.

Paşalı, Flash TV’ye de kayyım atanmıştı

Habertürk’e kayyım olarak atanan Yeni Şafak gazetesi eski yazarı İbrahim Paşalı 15 Mart’ta da Flash TV'ye kayyum olarak atanmıştı. Flash TV’nin patronu Erkan Kork'un yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınması ve kanala el konulmasının ardından Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu devlet kontrolüne geçmişti. 15 Mart’ta da İbrahim Paşalı, Flash Haber'e kayyum olarak iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı atandı.

Can Holdinge operasyon

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

15 Eylül’de ise operasyon düzenlenmiş 121 şirketin mal varlığı TMSF’ye geçmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmış; Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle aktarılmıştı: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

Ciner, Can grubuna satmıştı

2002 yılında medya sektörüne adım atan Ciner Grubu; HaberTürk, BloombergHT, HT Spor, Show TV, haberturk.com'u bünyesinde barındırıyordu. İş insanı Turgay Ciner, 2024’te medya sektöründeki 22 yıllık yatırımlarını sonlandırma kararı almıştı. 2024 yılının aralık ayında, Ciner Grubu’ndan yapılan açıklamada; Ciner Yayın Holding'deki hisselerin tamamının Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fatih Altaylı ise Ciner Medya’nın Can Holding’e 800 milyon dolara yakın bir rakama satıldığını öne sürmüş ve Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun kendisine grubu almak istediğini ama anlaşamadıklarını anlattığını yazmıştı.

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devir işlemleri Rekabet Kurumu tarafından 13 Mart’ta onaylandı. Ciner Yayın Holding'in tüm hisselerini Can Grubu'na devir işlemleri 24 Nisan’da tamamlandı. Böylece Ciner Grubu, medya sektöründen tamamen çekilmiş oldu.