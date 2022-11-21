TMSF, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri’ni satışa çıkardı

ANKARA-NB EKONOMİ

Resmi Gazetede yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihale ilanına göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Samsun Tekkeköy ilçesindeki toplam 116 dönümlük taşınmaz tersane yapımı şartıyla tahsis edilecek. İhale sonucunda kazanan 49 yıla kadar irtifak veya kullanma izni alabilecek. Katılımcılar başvuru sırasında proje ve yatırıma yönelik termin planı sunacak. Başvuru sahipleri, Resmi Gazete’deki yayım tarihinden sonra (19 Kasım) 30 gün içinde gerekli belgeleri Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne verecek.

Yayımlanan bir başka ilanla TMSF, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri’ni satışa sundu. Satışta tahmini bedel 11 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri, şirkete ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” olarak satışa sunuldu. İhale, 14 Aralık 2022 günü saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe binasında yapılacak.