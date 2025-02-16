TMSF'den kayyım açıklaması: Mahkeme kararı şart

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), gündemdeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "TMSF, mahkeme kararı olmaksızın herhangi bir şirkete kayyım olarak atanamaz" ifadeleri kullanıldı.

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde belli bir çevreler tarafından “TMSF’nin mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı”nın iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. Mahkeme kararı olmadan TMSF bir şirkete “kayyım” olarak görevlendirilemez.

Resmi Gazete’de 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF’nin Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu’nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir.

'Yeni bir düzenleme değil'

Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK’ya göre “kuvvetli şüphe” bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır.

Kanun değişikliği ile TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu’nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir.

TMSF'ye yeni yetkiler verilmemiştir

İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması sözkonusu olmadığı gibi TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir.

Kanunda TMSF’ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir.

Özetle, son düzenlemeyle TMSF’nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanununun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır.