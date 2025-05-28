TMSF'ye geçen Papara'dan ilk açıklama: Fonların akıbeti belli oldu

Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

Ne oldu?

Milyonlarca vatandaşın kullandığı Papara’ya 27 Mayıs Salı günü operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Papara’ya inceleme kararı verdi. Papara Elektronik Para A.Ş.’ye başlatılan soruşturmada aralarında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Başta Papara olmak üzere 8 şirkete kayyum atandı. Yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya ise el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona dair şu ifadeleri kullanmıştı:

“MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.”

Merkez Bankası'ndan da açıklama geldi

Papara'ya yönelik düzenlenen operasyon ve kayyum kararı sonrası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır."