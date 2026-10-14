TMSF’ye geçen televizyon kanalları hangileri? İşte tam liste

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Halk TV’ye 14 Ekim sabahı kayyım atandı. Kanal binasında polis ekipleri arama yaparken yayın akışının kesilerek bant yayına geçildiği bildirildi.

TMSF kontrolüne geçen Halk TV’nin yönetimine Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı getirildi. Paşalı daha önce Flash TV, Flash Haber, EkoTürk, Can Medya ve TELE1 ile ilgili kayyım süreçlerinde de görevlendirilmişti.

2025 yılında yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla başlatılan soruşturmalar, medya şirketlerini de kapsadı. Mart 2025’ten itibaren farklı soruşturmalar kapsamında çok sayıda televizyon kanalının ve medya kuruluşunun yönetimi TMSF’ye geçti.

Flash Haber defalarca el değiştirdi

1992’de Bursa’da kurulan Flash TV, Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olarak yayın hayatına başladı. Kanal, 2019’da yayınlarına ara verdi; 2021’de yeniden ekranlara döndü. Başlangıçta müzik ve eğlence ağırlıklı yayın yapan kanal, daha sonra haber formatına geçti.

Mehmet Emin Göktuğ ve Ömer Ziya Göktuğ’un eşit hissedarlığıyla faaliyet gösteren kanalda, Ömer Ziya Göktuğ’un Ocak 2022’de hayatını kaybetmesinin ardından yönetim anlaşmazlıkları yaşandı. Flash TV’ye 16 Mart 2022’de kayyım atandı. Lisans sürecinin sona ermesinin ardından kanalın yayınları Flash Haber adıyla devam etti.

Kanalın sahipliği 2025’te yeniden değişti. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na satışı iptal edilen Flash TV, BankPozitif’in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındı ve Flash Haber TV adını aldı.

Ancak 14 Mart 2025’te PozitifBank ve PayFix’e yönelik süreç kapsamında kanala da el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Flash Haber TV’nin canlı yayın faaliyetleri Mayıs 2026’da durduruldu.

TMSF, kanalı 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat’ın sahibi Eşref Keleş’in satın aldığı kanalın satışı daha sonra iptal edildi. Flash TV, Ağustos 2026’da son olarak SAFE Media’ya satıldı.

EkoTürk, Papara soruşturması kapsamında TMSF’ye geçti

Ekonomi yayınlarıyla bilinen EkoTürk TV’ye, Papara hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasının ardından 11 Ağustos 2025’te kayyım atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, elektronik para kuruluşu Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin transferinde kullanıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği iddia edildi.

27 Mayıs 2025’te Papara’ya yönelik operasyonun ardından şirketin ortaklık yapısı da incelemeye alındı. Papara’nın yüzde 70 oranında ortak olduğu belirtilen EkoTürk’ün yönetimi TMSF’ye geçti.

Kayyım kararının ardından kanal Kasım 2025’te 26 milyon lira bedelle satıldı. Satışın gizli tutulması istendi.

Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT de TMSF yönetiminde

Türkiye’nin önde gelen medya gruplarından Ciner Yayın Holding’in Can Holding’e satılmasıyla başlayan süreç, 2025’te yürütülen soruşturmalarla yeni bir aşamaya geçti.

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’u bünyesinde bulunduran medya grubunun hisseleri, Ciner Grubu ile Can Holding arasında yapılan anlaşma kapsamında 24 Nisan 2025’te devredildi. Ciner Grubu, medya sektöründen çekilme kararı doğrultusunda satış anlaşmasını 23 Aralık 2024’te imzalamıştı.

Ancak 11 Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki 121 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Böylece medya kuruluşlarının yönetimi de satışın tamamlanmasından yaklaşık beş ay sonra TMSF’ye geçti.

Soruşturma kapsamında holding yöneticileri ve sahipleri hakkında adli işlemler yürütüldü. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Kenan Tekdağ yaklaşık beş aylık tutukluluğun ardından Mart 2026’da tahliye edildi ve cezası ev hapsine çevrildi.

Soruşturma daha sonra Ciner Grubu’nu da kapsayacak şekilde genişletildi. 28 Eylül 2025’te Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken Park Holding’e kayyım atandı. Ciner hakkındaki yakalama kararı 2026’da kaldırıldı ve Park Holding üzerindeki kayyım tedbirleri sona erdirildi.

Kanal V’nin uydu yayını durdu

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V’ye, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 Eylül 2025’te kayyım atandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalın sahibi Mehmet Okan Kaya’ya ait şirketlerin de aralarında bulunduğu sekiz şirkete, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları iddiasıyla TMSF’nin kayyım olarak atanmasını talep etti. Soruşturma kapsamında Mehmet Okan Kaya ve eşi Birsen Arıcan Kaya gözaltına alındı. Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayyım yönetiminde yayınlarını sürdüren Kanal V’nin uydu yayını Ağustos 2026’da kesildi. Yerel basında 9 Ağustos’ta yayımlanan haberlerde, kanalın uydu ödemelerinin yapılamaması nedeniyle yayınlarını durdurduğu belirtildi.

TELE1’de haber programları kaldırıldı

TELE1’e 24 Ekim 2025’te, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından kayyım atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ’ın televizyon kanalını soruşturmaya konu edilen suçlarda kullandığını öne sürdü. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla TELE1’in sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye TMSF yönetim kayyımı olarak atandı.

Kanalın yönetimine İbrahim Paşalı getirildi. Kayyım heyetinin kanala gelmesinin ardından ana haber bülteni yarıda kesildi ve bant yayınına geçildi. Daha sonra haber programları yayın akışından çıkarılarak belgesel ağırlıklı içeriklere yer verildi. Kanalın YouTube hesabı da geçici olarak erişime kapatıldı ve 28 Ekim’de yeniden açıldı.

TMSF, Nisan 2026’da TELE1’i 28 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Ancak çalışanların işçilik alacakları nedeniyle başlattığı hukuki girişimlerin ardından ihale Haziran 2026’da durduruldu.

GAİN Medya da kayyım yönetimine geçti

Dijital yayın platformu GAİN Medya, Anahat Holding’e yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 16 Aralık 2025’te kayyım yönetimine geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya’nın ortaklık ve finansman yapısında şüpheli para hareketleri tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.

GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ ve GAİN Shorts Medya AŞ’nin de aralarında bulunduğu yedi şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Şirket yöneticilerinden üçü daha sonra tutuklandı.

Gözde Akpınar tarafından 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya’nın hisselerinin tamamının 2023’te RAMS Türkiye tarafından devralındığı açıklanmıştı. RAMS Grup, 29 Kasım 2024’te platformu Berkin Kaya’ya sattı. Şubat 2025’te ise GAİN Medya’nın Anahat Holding’e devredildiği belirtildi.