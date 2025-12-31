TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yılın herkese güzellikler getirmesini temenni ederek, "Her yeni yıl, her yeni dönem, başlangıçlar ve umutlar içerir. 2026'nın birbirimizi daha çok sevip anlayabildiğimiz, hoşgörüyle, başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu yeni yıl mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Ülkemizde ve dünyada barışın ve refahın hakim olması yolundaki umudumuzun çoğaldığı, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının hâkim olduğu bir sene diliyorum. Hep beraber, Türkiye ekonomisini daha güzel noktalara getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk iş dünyası adına herkese mutlu seneler diliyorum."