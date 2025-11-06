  1. Ekonomim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği'nin 2026-2027 dönemi seçimleriyle birlikte başkan vekilliği görevine devam edeceğini bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan göreve devam mesajı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Vekili olduğum Avrupa Odalar Birliği'nin 2026-2027 dönemi Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimini Brüksel'de gerçekleştirdik.

Mevcut Başkan Vladimr Dlouh yeniden seçildi. Avrupa Odalar Birliği'nde Başkan Vekili olarak iş dünyamızı temsil etmeye devam edeceğim. Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

