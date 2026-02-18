TOBB yöneticileri ile oda ve borsa başkanları yeşil pasaport alabilecek mi?

TBMM’ye muhalefet milletvekilleri tarafından çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin çok sayıda yasa teklifi verildi. Verilen yasa teklifl erinde yeminli mali müşavirlerden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara, eczacılardan muhtarlara kadar çeşitli meslek grupları için yeşil pasaport düzenlemesi isteniyor.

Son olarak CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanlarına yeşil damgalı pasaport verilmesi için yasa teklifi verdi. TOBB ve bağlı oda-borsaların, Anayasa’nın uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğunu hatırlatılan yasa teklifinin gerekçesinde “Vize süreçlerindeki gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle ticaret aksayabilmektedir. Bu durum Türkiye’nin ticari ilişkilerine ve uluslararası rekabet gücüne zarar vermektedir. Türkiye hem orta gelir tuzağından kurtulmak hem de dünya ticaretinden aldığı payı artırmak için bir hamle yapmak zorundadır. Bu düzenleme bir ayrıcalık değil, kamusal görevin etkin yürütülmesi için gerekli bir adımdır” değerlendirmesi yapıldı.

Yeşil pasaport için bir çok meslek grubu sıraya girdi ancak Avrupa Birliği’nin 2 milyonluk bir kota koyduğu ve bu kotanın da çoktan aşıldığı belirtiliyor. Diğer taraftan vize serbestisi konusunda da gelişme sağlanamadı. AB’nin Kasım ayında yayımladığı Türkiye raporunda, Türkiye’nin vize muafiyeti için gerekli olan kriterler konusunda ilerleme kaydetmediği bir kez daha belirtilirken, “Türkiye, Vize Serbestisi Yol Haritası’nda yer alan, tamamlanmamış altı kriterin yerine getirilmesinde ilerleme kaydetmemiştir” şeklinde kayda geçti.