TOBB’dan deprem bölgesindeki acil enerji ihtiyacı için destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel, afat bölgesine yönelik yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin devam ettiği 11 kentte 35 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiğini, on binlerce vatandaşın yaralandığını vurgulayan Tezel, şunları kaydetti: “Pek çok binanın hasar görmesine neden olan depremden sağ kurtulanlar ise felaketin acılarının yanı sıra sert yaşam ve iklim koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Birlik ve dayanışmanın büyük önem kazandığı bu zorlu dönemde TOBB LPG Meclisi olarak, LPG'nin taşınabilir özelliğiyle en hızlı ve en esnek enerji çözümü olduğunun bilinciyle derhal harekete geçtik. Ticaret Bakanlığı, valiliklerimiz ve AFAD il müdürlüklerinin koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaçları belirleyerek, depremzedelerimizin ve arama kurtarma ekiplerinin gereksinim duyduğu ürün ve ekipmanların temini için çalışma başlattık. LPG sektörü olarak, deprem bölgelerimizin acil enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüp gaz ile çalışan cihazları derhal transfer ederek, depremzedelerin ısınma, pişirme, aydınlatma gibi en temel gereksinimlerinin karşılanması konusunda en hızlı çözümü üretmeye odaklandık."

Tezel, bölgeye ulaşan ilk sevkiyatların içinde LPG'li ekipmanların olmasını sağladıklarını ve bölgenin artacak tüp ihtiyacını öngörerek gerekli tedbirleri acilen aldıklarını belirterek, deprem bölgesinde hizmet veren ve işlerini sürdürebilen bölge bayilerinin de ihtiyaç olan yerlere tüpleri ulaştırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarına işaret etti.

Bölgenin acil yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için sektör olarak bugüne kadar yüz binlerce tüp ve binlerce LPG ile çalışan cihaz, ısıtıcı ve ocağın deprem bölgesine sevkiyatlarını gerçekleştirdiklerini bildiren Tezel, barınma amaçlı konteynerler ile diğer önemli ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaşması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Boş tüplerin dönüşü sağlanmalı"

Tezel, yetkili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde hayata geçirdikleri işbirliğine gelecek günlerde de hız kesmeden devam edeceklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye LPG ihtiyacının aksamadan karşılanması için gerekli tedbirleri aldık ve bunun için olağanüstü çaba harcamaya devam ediyoruz. Diğer taraftan gerek deprem bölgelerimizde gerekse ülke genelinde LPG ihtiyacının herhangi bir aksaklık yaşanmadan karşılanmasının sürekliliği için kullanılan boş tüplerin sağlıklı şekilde LPG şirketlerimize dönüşünün sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtmek isteriz. Bu konuda, bölgelerde bulunan sektör temsilcilerimiz ve markalarımızın bayileriyle irtibat halinde olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm dünyayı yasa boğan depremin yaralarını el birliği ile sararak bu zor günleri en kısa zamanda dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum. Biz bunu sağlamak üzere var gücümüzle çalışacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum."