TOG, akran zorbalığına karşı eğitim seferberliğini sürdürüyor

Türkiye’de her iki gençten birinin akran zorbalığına maruz kaldığı verisinden hareket eden TOG, Toplum Gönüllüsü gençler aracılığıyla ilköğretim 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim programları uyguluyor. Program kapsamında öğrencilere zorbalığın tanımı, türleri ve baş etme yöntemleri aktarılırken; empati, farklılıklara saygı ve akran desteği gibi başlıklarda farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda öğrencilerle doğrudan etkileşim kurularak, akran zorbalığına karşı farkındalık düzeyinin artırılması ve davranış değişikliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. TOG gönüllüleri tarafından yürütülen eğitimlerle çocukların hem bilgi edinmesi hem de zorbalığa karşı doğru tutum geliştirmesi hedefleniyor. Eğitim programını tamamlayan öğrencilere ise sertifika veriliyor.

“2025 yılında 2095 öğrenciye eğitim verdik”

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş, projeyle ilgili olarak “Akran zorbalığı, çocukların okul yaşamlarını, sosyal gelişimlerini ve kendilerine olan güvenlerini doğrudan etkileyen önemli bir sorun alanı. Biz Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak, bu konuyu yalnızca farkındalık düzeyinde ele almıyor; gençlerle doğrudan temas kurarak sahada, gerçek deneyim üzerinden ilerleyen bir eğitim modeli uyguluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, 2025 yılında 2095 öğrenciye eğitim verdik. Amacımız, çocukların zorbalığı tanıyabildiği, zorbalıkla doğru şekilde baş edebildiği ve birbirini destekleyebildiği bir ortamın güçlenmesine katkı sunmak” dedi.

TOG, yürüttüğü çalışmalarla çocukların kendilerini güvende hissettikleri, destekleyici ve kapsayıcı bir sosyal çevrede büyüyebildikleri bir gelecek için somut adımlar atmaya devam ediyor.