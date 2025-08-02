TOGG fabrikasında toplu işten çıkarma iddiası...CHP’li Öztürk: Polisle kapının önüne koyuyorsunuz

Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG’un Gemlik’teki fabrikasında çalışan yaklaşık 200 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildi. Yıllık izinde oldukları sırada telefonla aranarak iş akitlerinin feshedildiğini söyleyen işçiler, fabrikaya dahi alınmadıklarını, eşyalarını toplamalarına izin verilmediğini belirtti.

Yazılı açıklama yaparak duruma tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TOGG’da yaşanan işten çıkarmaları TBMM gündemine taşıyacağını belirtti. Öztürk, yaşananların sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir kriz olduğunu vurguladı ve şöyle dedi:

"Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz"

“Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz. Fabrikaya girmelerine bile izin verilmiyor. Bu insanların tazminatlarını bırakıp umutla geldiği bu projede gördükleri muamele tam anlamıyla vicdansızlıktır. Otomotiv sektörü için bu kadar yeni bir firmada bu kadar erken işten çıkarmalar, zorlanınca önce emekçiden vazgeçmeler kabul edilemez.

"İlk zorlukta işçileri kapının önüne koyuyor, hatta kapıya bile yaklaştırmıyorsunuz"

Neden ücretsiz izne çıkarmıyorsunuz? TOGG sürekli tek vardiyalı üretimde mi kalacak? Bu zor günler geçmeyecek mi? İlk zorlukta işçileri kapının önüne koyuyor, hatta kapıya bile yaklaştırmıyorsunuz. Yıllardır Bursa’da faaliyet gösteren otomobil fabrikaları bunu yapmazken TOGG yöneticilerinin bunu yapıyor olması, büyük bir mağduriyete neden oluyor. Şirketten ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.”