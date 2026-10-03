TOGG, taksi oldu

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, İzmir’de taksi olarak yollara çıktı. İzmir’de taksi olarak hizmet vermeye başlayan ilk TOGG’un, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı’nda vatandaşlara hizmet verecek olması da ayrı bir anlam taşıyor.



İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin taksinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık iki yıl önce milletvekillerimize, üst düzey yöneticilerimize ve bürokratlarımıza açık bir çağrıda bulunduk. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un taksi esnafımıza ÖTV ve KDV’siz verilmesini istedik. Türkiye genelindeki yaklaşık 150 bin taksinin dönüşümünü kendi yerli ve milli otomobilimizle neden başlatmayalım? Bugün aynı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

"150 bin taksi, TOGG için dev bir tanıtım gücü olur"

TOGG’un taksi olarak yaygınlaşmasının yalnızca esnafa ekonomik katkı sağlamayacağını belirten Özkan, bunun aynı zamanda Türkiye’nin yerli otomobilinin dünyaya tanıtılması açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Özkan, "Türkiye’ye uçakla, gemiyle veya farklı yollarla gelen milyonlarca turist düşünün. Havalimanından ya da limandan çıkıyor ve karşısında TOGG taksiyi görüyor. Araca biniyor, Türkiye’nin yerli ve milli otomobiliyle yolculuk yapıyor. Bundan daha güzel, daha güçlü bir tanıtım olabilir mi? Taksi, şehrin ve ülkenin vitrinidir. TOGG’u bu vitrinin önemli bir parçası haline getirebiliriz" dedi.

"İzmir’de ilk TOGG taksiyi görmekten mutluluk duyuyoruz"

İzmir’de ilk TOGG taksinin yollara çıkmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Özkan, bu adımın diğer taksi esnafına da örnek olmasını temenni etti. Özkan, "Bugün konuştuğumuz, önerdiğimiz bir düşüncenin İzmir’de güzel bir örneğini görüyoruz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG artık İzmir’de taksi olarak yollarda. İnşallah bunun devamı gelir ve önümüzdeki dönemde İzmir’in birçok noktasında daha fazla TOGG taksi görürüz" ifadelerini kullandı.

"En kıymetlilerimiz çocuklarımız"

İzmir’in ilk TOGG taksisinin Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı’nda hizmet verecek olmasının kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Özkan şöyle devam etti:

"Bizim en kıymetlilerimiz çocuklarımız. TOGG taksimizin Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı’nda hizmet verecek olması da bu nedenle çok güzel ve anlamlı. Hastaneye gelen çocuklarımızın ve ailelerinin yerli ve milli otomobilimizle yolculuk yapması, çocuklarımızın TOGG’u yakından görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Belki bugün o taksiye binen bir çocuğumuz yıllar sonra Türkiye’nin yeni teknolojilerini geliştiren bir mühendis olacak. Yerli ve milli değerlerimizi çocuklarımıza sevdirmek ve tanıtmak çok kıymetli."

"ÖTV ve KDV desteğiyle bu dönüşüm hızlanabilir"

Taksi esnafının araç yenileme maliyetlerinin yüksek olduğuna da dikkat çeken Özkan, devlet tarafından sağlanacak vergi desteğinin TOGG’un taksi sektöründe yaygınlaşmasını hızlandırabileceğini söyledi. Özkan, "Esnafımız TOGG’a geçmek istiyor ancak ekonomik şartları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Bu nedenle çağrımız çok açık: Taksi esnafımıza yerli ve milli aracımız TOGG için ÖTV ve KDV desteği sağlansın. Esnafımız aracını yenilesin, Türkiye’nin yollarında TOGG taksiler çoğalsın. Esnafımız kazansın, yerli sanayimiz kazansın, Türkiye kazansın."

"İzmir’e ve esnafımıza hayırlı olsun"

Özkan, İzmir’de TOGG’u taksi olarak hizmete alan esnafı tebrik ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu güzel ve öncü adımı atan esnaf kardeşimize teşekkür ediyorum. Yerli ve milli otomobilimizi İzmir’de taksi olarak yollara çıkararak örnek oldu. Aracının hayırlı uğurlu olmasını; kazasız, belasız yolculuklar, hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. İzmir’imize ve taksi camiamıza hayırlı olsun. Biz inanıyoruz ki; yerli üretim kazanırsa esnafımız kazanır, esnafımız kazanırsa Türkiye kazanır."