Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı.

Yaptıkları inceleme neticesinde başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."

Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.