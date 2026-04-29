Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
KKKA hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Tokat'ta 2 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 2 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde de Tokat'ın Zile ilçesinde KKKA teşhisi konan 21 yaşındaki bir genç Sivas'ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.