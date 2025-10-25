  1. Ekonomim
Tokat’ta 80 kız öğrenci yemekten zehirlendi

Tokat'ta bir yükseköğretim yurdunda kalan 80 kız öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Tokat Valiliği, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Tokat Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan 80 öğrenci akşam yemeği sonrası ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine başvurdu. Tedavileri yapılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tokat Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

