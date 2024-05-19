Tokat'ta bağ evinde patlama: 5'i jandarma 7 yaralı

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.

Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

VALİ HATİPOĞLU: AİLELER ARASI HUSUMETTEN KAYNAKLI

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personeli ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da, patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de olay yerinde incelemede bulundu.