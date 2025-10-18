  1. Ekonomim
  3. Tokat'ta hastaneye kaldırılan asker şehit oldu
Tokat'ta hastaneye kaldırılan asker şehit oldu

Tokat’ta eğitimde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner'in eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. 

Tokat'ta hastaneye kaldırılan asker şehit oldu - Resim : 1

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, Güner'e, Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

 

