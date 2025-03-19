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Tokat'ta işçi servisi istinat duvarına çarptı: 21 yaralı

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 21 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Tokat'ta işçi servisi istinat duvarına çarptı: 21 yaralı
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Adıgüzel Sarı idaresindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 21 kişi yaralandı

Kazada, sürücü ile 20 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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