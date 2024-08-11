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Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm alan kül oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 20 dönümlük alanı küle çeviren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
AA
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Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm alan kül oldu
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Tepekışla köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

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