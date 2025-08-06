  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tokat'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Tokat'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tokat'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

İlçenin Karanlık Dere mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu mevkide dumanların görülmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

D 100 kara yolunda tedbir aldı

Ekipler, sarp kayalıkların da olduğu alanda yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor. Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri de D 100 kara yolunda tedbir aldı.

Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, hastaneye kaldırıldıÜnlü yönetmen Francis Ford Coppola, hastaneye kaldırıldıDünya

 

Kastamonu'da kestane balında rekolte her yıl azalıyorKastamonu'da kestane balında rekolte her yıl azalıyorEkonomi

 

Gündem
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu bir yıl önce tespit edildi
HÜDA PAR'lı siyasetçi sahte diplomasının olduğunu bilmediğini iddia etti: "Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk"
HÜDA PAR'lı siyasetçi: Sahte diplomam olduğunu bilmiyordum
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye geçeceği" iddialarına tepki: İnanamıyorum, bu kadar ucuz bir şekilde parti mi değiştireceğiz?
Cemil Tugay, "AK Parti'ye geçeceği" iddialarına ser tepki gösterdi
DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek
DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek
Yargıtay telefon tuzağına hapis cezasını onayladı!
Yargıtay telefon tuzağına hapis cezasını onayladı!
HTS kayıtlarına AYM freni: İçeriği belli olmayan kayıt suç delili olamaz
HTS kayıtlarına AYM freni: İçeriği belli olmayan kayıt suç delili olamaz