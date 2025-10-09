  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı
Takip Et

Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

Tokat Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde yapılacak her türlü toplu etkinliğe 3 gün süreyle yasak getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı
Takip Et

Tokat Valiliği, tarafından yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar dışında, Tokat genelinde yapılacak tüm açık ve kapalı yer toplantılarının, yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş ve pankart asma, el ilanı dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konser, konferans ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu yasak, 09 Ekim 2025 saat 00.01’den 11 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

Valilik, alınan kararın kamu düzeninin korunması, milli güvenlik, genel sağlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi amacıyla alındığını belirtti.

Johnson & Johnson’a tazminat cezası: Bebek pudrası kansere mi yol açıyor?Şirket Haberleri
Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak?Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak?Gündem

 

Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Özgürlük Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu vekiller için açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alıkoyduğu vekiller için açıklama
Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi (Video)
Kütahya'da deprem oldu: İstanbul'da da hissedildi
Eşinizi telefona kaydederken dikkat! Mahkemeden emsal karar
Eşinizi telefona kaydederken dikkat! Mahkemeden emsal karar
Özgür Özel: Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın
Özgür Özel: Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın
Komisyon emekli subayları dinledi
Komisyon emekli subayları dinledi