TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ilçelerde var? 81 ilde 500 bin sosyal konut ne zaman başlayacak? soruları TOKİ konut projesine başvuru yapanların gündeminde. Vatandaşlar projenin ne zaman ve hangi illerde yapılacağını öğrenmeye çalışıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERDE VAR?

Türkiye genelinde 81 ile yayılan 500 Bin Sosyal Konut projesinde, hangi illerde ve hangi ilçelerde konutların yapılacağına dair bilgiler yavaş yavaş netlik kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerde daha yaygın bir dağılım planlanmış durumda.

İstanbul’da toplam 100 000 konut planlanıyor. Ancak İstanbul’un hangi ilçelerinde ne kadar sayıda konut yapılacağına ilişkin detaylı dağılım açıklanmadı.

Öte yandan diğer illerde ilçeler ve yaklaşık adetler kamuoyuna duyurulmuş.

Ankara’da 30.823 konut için 21 ilçede proje sahası belirlendi; bu ilçeler arasında Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan gibi merkezi ilçeler yer alıyor.

İzmir’de 21.020 konut için; Menemen, Urla, Aliağa, Bergama, Selçuk gibi ilçeler öne çıkıyor.

Bursa’da 17.225 konut, Konya’da ise yaklaşık 15.000 konut planlanmış durumda. Bursa’daki ilçeler arasında Karacabey, Nilüfer, İnegöl gibi yerler bulunuyor.

Bu çerçevede, kampanya kapsamında konutların il merkezinden kıyı bölgelerine, iç bölgelere ve büyükşehirlerin uydu ilçelerine doğru yaygın şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

Vatandaşların başvuru yapmadan önce dikkate alması gereken önemli hususlardan biri de il ve ilçe şartları: Başvurular yapılacak projede “o il/ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olma” koşulu yer alıyor.

81 İLDE 500 BİN SOSYAL KONUT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konutluk dev projesinde takvim işlemeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede, gözler konutların hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişlerine ve ardından başlayacak olan teslimat süreçlerine çevrildi.

Başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, 2025 yılı Aralık ayı başı itibarıyla ilk kura çekilişlerinin başlaması hedefleniyor. Kuralar, projenin büyüklüğü nedeniyle etaplar halinde ve peyderpey çekilecek olup, çekilişlerin 2026 yılının Mart ayına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kura çekilişleriyle eş zamanlı olarak, hak sahipleri belirlenen projelerin ilk etaplarının temellerinin atılması ve inşaat süreçlerinin hızlandırılması bekleniyor.

Proje takvimine göre, konutların büyük bir kısmının 2027 yılı içerisinde kademeli olarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İlk etap konutların teslimatının 2027 yılının ortalarında başlaması beklenirken, projenin tamamının 2028 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.