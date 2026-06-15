TOKİ açık satış başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 64 il hangileri, hangi bankaya para yatırılır? TOKİ başvuruları başladı! İşte ödeme planı

TOKİ açık satış başvurusu nasıl yapılır, TOKİ 64 il hangileri ve başvuru için hangi bankaya para yatırılır soruları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde başlattığı yeni açık satış kampanyasıyla beraber yoğun şekilde merak ediliyor. Ortalama 20 bin konutun satışa sunulduğu kampanya çerçevesinde vatandaşlar, başvuru şartlarını, ödeme aşamalarını ve satışa çıkan illerin listesini sorguluyor. Peki TOKİ açık satış başvuruları nasıl yapılır, başvuru bedeli hangi bankaya yatırılır ve kampanya hangi illeri kapsıyor? İşte TOKİ'nin açık satış sürecine ilişkin tüm detaylar ve adım adım başvuru rehberi...

TOKİ açık satış başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'nin satışa çıkardığı evlere dair detaylar, başvuru ekranlarının erişime açılmasıyla beraber netleşti. Açık satış süreci 15 Haziran'da bugün başladı ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Konutlar, başvurularda "önce gelen alır" mantığıyla işleyen başvuru önceliği mantığına göre satın alınabilecek. Satışa konulan dairelerin fiyatları, ödeme koşulları ve teslim takvimine ilişkin bilgiler TOKİ'nin resmi açık satış platformu üzerinden yayımlandı. İnşaatı devam eden projelerde ise konutların tesliminin sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde yapılması planlanıyor.

Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Başvuru sahiplerinin;

-Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.

-Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

-Başvuru sahibinin ve eşinin Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.

-Başvuru sahibinin ve eşinin daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması.

-Bir hane halkı adına yalnızca tek bir konut satın alınabilmesi.

TOKİ 64 il hangileri?

Kampanyada en yüksek sayıda konutun satışa sunulacağı iller arasında 2 bin 190 konutla Bursa ilk sırada yer alırken, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073 ve Malatya'da 1.000 konut alıcılarını bekliyor. Ayrıca vatandaşların projeleri yakından inceleyebilmesi, ödeme seçenekleri hakkında bilgi alabilmesi ve örnek daireleri gezebilmesi amacıyla Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da tanıtım ofisleri hizmet vermeye başladı.

Paylaşımda projenin bulunduğu iller ve konut sayıları şöyle sıralandı: Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.

TOKİ başvuru hangi bankaya para yatırılır?

Söz konuş kampanya çerçevesinde ev sahibi olmak isteyenler, herhangi bir başvuru ücreti ödemeden Türkiye genelindeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu proje için, "Evlerin vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi ile satılacağı hatırlatıldı. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek." açıklamasında bulundu

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TOKİ açık satış kampanyası 2026 fiyat listesi

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, yeni açık satış kampanyasının özellikle orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandığı vurgulandı. Kampanya kapsamında farklı bütçelere hitap eden ödeme seçenekleri ve çeşitli indirim fırsatları sunuluyor. Konut bedelinin tamamını peşin olarak ödemeyi tercih eden alıcılar için yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Daha esnek ödeme planı isteyenler ise konut bedelinin yüzde 50'sini peşinat olarak ödeyerek 72 ay vadeli ödeme imkanından yararlanabilecek ve bu seçenekte ayrıca yüzde 8 indirim avantajı elde edecek. Bir diğer alternatifte ise peşinatın yarısı sözleşme imzalanırken, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek şekilde planlanırken, alıcılara 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Böylece TOKİ, farklı gelir seviyelerine uygun ödeme modelleriyle daha fazla vatandaşın konut sahibi olmasını hedefliyor.

TOKİ açık satış kampanyası nedir, nasıl oluyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde hayata geçirdiği açık satış kampanyasına ilişkin vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan bir bilgilendirme paylaşımında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kurum, kampanya kapsamında yaklaşık 20 bin konutun orta gelir grubundaki ailelere sunulacağını belirterek, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdiklerini ifade etti. Bakan Kurum paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde konut sahibi olmayı kolaylaştıran projelere devam ettiklerini vurgulayarak, 64 ili kapsayan yeni TOKİ açık satış kampanyasının detaylarının 10 soru ve cevap halinde kamuoyuyla paylaşıldığını kaydetti. Kurum, kampanyanın özellikle orta gelirli ailelerin uygun koşullarla konut sahibi olmasına katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.