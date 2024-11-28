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TOKİ Ankara'da yeni stadyum kompleksi inşa ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) başkentte yeni stadyum inşa ediliyor.

Haber Merkezi
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TOKİ Ankara'da yeni stadyum kompleksi inşa ediyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılan açıklamaya göre, 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen spor kompleksi, ABD ve Çin'dekilerin ardından 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. stadyumu olacak.

160 bin metrekare kapalı alanda UEFA ve FIFA kriterlerine göre yapılan stadyum, 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, farklı branşlar için antrenman salonları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.

"Bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından stadyum inşaatından görüntüler paylaşarak, "Başkentimizi TOKİ ile yeni stadyumuna kavuşturuyoruz. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

TOKİ proje uzmanı Mustafa Külahçı da kabuk kısmında futbol topu formunun kullanıldığı stadyumun, gün ışığından en yüksek oranda faydalanılacak şekilde tasarlandığını kaydetti.

Projenin genel ilerlemesinde yüzde 53 seviyesine ulaşıldığını belirten Külahçı, "Projede stat sadece maçların oynanacağı gün futbolseverlerin kullanacağı bir yer olmaktan çıkarılıp birçok branşta sporcuların, sporseverlerin ve gençlerin kullanacağı sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı." bilgisini verdi.

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