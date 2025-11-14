TOKİ aynı evden 2 kişi başvurabilir mi? 500 bin sosyal konut aynı evde 3 genç başvuru yapabilir mi? soruları başvuru yapacak olanların gündeminde. Gençler her eve en fazla kaç kişinin başvuru yapabileceğini öğrenmeye çalışıyor.

TOKİ AYNI EVDEN 2 KİŞİ BAŞVURABİLİR Mİ?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi için yapılan duyurulara göre, bir hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilir.

Yani, aynı evde yaşayan kişi ve eşi (örneğin karı-koca) ayrı ayrı başvuru yapamazlar; yalnızca ortak olarak bir başvuru geçerli sayılacaktır.

500 BİN SOSYAL KONUT AYNI EVDE 3 GENÇ BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Hayır — Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)- 500 Bin Sosyal Konut projesinde aynı hane halkından birden fazla başvuru yapılamaz ifadesi yer alıyor.

“Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşinin adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.”

Dolayısıyla aynı evde ikamet eden üç genç birey ayrı ayrı başvuru yapamaz; yalnızca bir kişi başvurabilir.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine aynı haneden bir kişiden fazla başvuru yapılamayacak. Birden fazla başvuru durumunda TOKİ başvuruları geçersiz sayılacak. Yani eşler aynı anda TOKİ'ye başvuru yapamayacak.