TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? TOKİ 500 bin konut 5.000 TL iadesi ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru yapanların merak ettiği konuların başın da başvuru ücret iadesi geliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLİYOR MU?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 bin sosyal konut” kampanyasına başvuruda bulunan ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 000 TL’lik ön başvuru bedelinin tamamen iade edildiği açıklandı. Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri için iade süreci, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılıyor; anlaşmalı bankalara bildirilen iade listeleriyle birlikte işlemler genellikle 5 iş günü ile 1 haftalık sürede başlatılıyor.

İade hakkı yalnızca kura sonucunda konut sahibi olamayanlara değil, aynı zamanda başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara da tanınıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlar gibi muafiyet kapsamındaki adaylar başvuru bedelinden muaf tutulurken, diğer tüm katılımcılar için 5 000 TL ödeme zorunluluğu bulunuyor.

İade işlemlerinin yapılacağı banka kanallarında başvuru sırasında verilen IBAN bilgilerinin başvuru sahibine ait olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, iade edilen miktarda kesinti yapılmıyor; yani yatırılan tutar eksiksiz olarak geri veriliyor. Başvuru sahiplerine, ödeme yaptıkları banka şubesi, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden iade takibi yapmaları öneriliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT 5.000 TL İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvurularda, kurada hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru ücretinin iadesi, projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar.

İade süreciyle ilgili genel bilgiler şunlar:

İade Başlangıç Zamanı: İlgili projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, genellikle 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

İade Edilecek Miktar: Başvuru ücreti olan 5.000 TL, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir.

İade Yöntemi: Para iadesi, başvurunun yapıldığı yetkili banka (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden yapılır.

Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil/internet bankacılığı üzerinden iade talebinde bulunabilir.

Eğer başvuru ücreti bir hesaptan yatırılmışsa, banka parayı doğrudan o hesaba iade edebilir.

Önemli Not: İade tarihinin kesinleşmesi, projenin il ve ilçe bazındaki kura çekim takvimine bağlıdır.