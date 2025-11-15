TOKİ başvuru ücretleri ne zaman yatırılır? TOKİ bana SMS gelmedi neden? soruları araştırılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ödeme yapabilmek için detayları araştırıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru ücretlerinin yatırılmasıyla ilgili tüm merak edilenler netleşti. Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi.

Başvuru sürecinde, başvuru formu doldurulmasının ardından TOKİ sistemine kayıt edilen adaylar için ilgili bankalar tarafından kişinin adına özel bir IBAN numarası oluşturuluyor ve SMS ile gönderiliyor.

Bu IBAN’a EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Ödemesi belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılıyor.

Ödeme için son tarih olarak, başvurunun tamamlanmasından itibaren üç iş günü içinde mesai bitimine kadar yatırılması gerektiği bildirildi.

Başvuruları e-Devlet üzerinden yapılan adaylar için bu süre geçerli; banka şubesi yolu ile yapılan başvurularda ise bankanın işlem takvimine göre hareket ediliyor. Öte yandan, başvuru yapan ancak kura sonucu çıkmayanların yatırdığı ücret kesintisiz olarak iade edilecek.

Kısaca özetlemek gerekirse: Başvuru formunu doldurup onaylandıktan sonra size SMS ile gelen özel hesaba 5.000 TL’yi üç iş günü içinde yatırmanız gerekiyor. Ödeme yapılmazsa başvuru iptal ediliyor. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlara ise ücret iade ediliyor. Şehit aileleri, terör-harp/vazife malulleri gibi özel gruplara başvuru bedeli alınmaması da dikkat çeken kritik bir detay.

TOKİ BANA SMS GELMEDİ NEDEN?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerine başvuran çok sayıda vatandaş, başvuru süreçlerinin tamamlanmasına rağmen cep telefonlarına bilgilendirme SMS'i gelmediği yönünde şikayetlerini dile getiriyor.

Bu durumun arkasında birkaç farklı neden yatabilir. En yaygın sebeplerden biri, başvuru sırasında sisteme kaydedilen telefon numarasının hatalı veya eksik girilmiş olmasıdır. Tek bir rakam hatası bile TOKİ'nin gönderdiği bilgilendirmelerin alıcıya ulaşmasını engeller.

Ayrıca, telefon ayarlarından kaynaklanan SMS filtreleme veya engelleme ayarlarının aktif olması da mesajların doğrudan spam kutusuna düşmesine ya da hiç görünmemesine yol açabilir.

Başvuru yoğunluğunun çok yüksek olduğu dönemlerde ise teknik aksaklıklar ve sistemdeki yoğunluk nedeniyle SMS gönderimlerinde gecikmeler yaşanması da olasıdır.

Bu gibi durumlarda, başvuru sahiplerinin paniğe kapılması yerine, e-Devlet kapısı üzerinden TOKİ sayfasına girerek veya TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek başvuru durumlarını bizzat kontrol etmeleri en kesin çözüm yöntemidir.

SMS bilgilendirmesi tamamlayıcı bir hizmet olup, esas geçerli olan başvuru takibinin resmi kanallar üzerinden yapılmasıdır.