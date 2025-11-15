TOKİ başvuru yaptım IBAN gelmedi? TOKİ Ziraat Bankası SMS gelmedi? soruları araştırılıyor. Projeye başvuru yapan vatandaşlar kendilerine IBAN yazılı SMS’in gelmemesinden şikayet ediyor.

TOKİ BAŞVURU YAPTIM IBAN GELMEDİ?

TOKİ başvurusu yapan birçok kişi, ödeme için gerekli olan IBAN bilgisinin bulunduğu SMS’in kendilerine ulaşmaması nedeniyle endişe yaşıyor. Uzmanlara göre bu durumun birkaç temel nedeni bulunuyor ve çoğu teknik kaynaklı. Öncelikle başvuru yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde TOKİ’nin sisteminden bankalara iletilen veri akışında gecikmeler yaşanabiliyor. Bu gecikmeler, SMS’in bazen saatler sonra bazen ise ertesi gün iletilmesine neden olabiliyor. Bir diğer önemli neden ise bankalar tarafından otomatik olarak oluşturulan IBAN numarasının SMS servis sağlayıcıları üzerinden kullanıcılara sırayla gönderilmesi. Başvuru sayısı arttıkça iletim süresi uzayabiliyor.

TOKİ ZİRAAT BANKASI SMS GELMEDİ?

Bunun dışında kullanıcıların telefon numarasını e-Devlet üzerinde güncel tutmaması, numara değişikliği, cihazdaki SMS engelleme ayarları veya operatör kaynaklı hatlar da mesajın ulaşmasını engelleyebiliyor. Bazı durumlarda ise başvurunun sisteme tam olarak düşmemesi veya bankanın henüz IBAN oluşturmamış olması SMS gelmediği izlenimi yaratıyor. Yetkililer, başvurunun e-Devlet’te “başvurunuz alınmıştır” şeklinde göründüğü durumlarda endişeye gerek olmadığını, IBAN bilgisinin kısa süre içinde gönderileceğini belirtiyor. Ayrıca SMS gelmeyen vatandaşların başvuru yaptıkları bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek IBAN bilgisini teyit edebilecekleri ifade ediliyor. TOKİ, mesajların otomatik olarak gönderildiğini ve adayların herhangi bir işlem yapmadan beklemelerinin yeterli olduğunu vurguluyor. Buna rağmen uzun süre mesaj almayan kişilerin sistemde kayıtlı telefon numaralarını kontrol etmeleri ve gerekirse bankaya başvurarak süreci doğrulatmaları öneriliyor.