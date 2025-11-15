TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman bitecek? soruları araştırılıyor. TOKİ başvurularının ne zaman sona ereceği ise başvuru yapacaklar tarafından merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuruların 10 Kasım 2025 tarihinde başlayıp banka şubeleri üzerinden 19 Aralık 2025 tarihine kadar kabul edileceği duyuruldu.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular içinse son tarih olarak 18 Aralık 2025 belirlendi.

Başvuru sürecinin ilk günlerinde yoğunluğu düzenlemek amacıyla, e-Devlet üzerinden başvurularda T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli bir sistem uygulanırken, 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tüm vatandaşların yine de başvurularını gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

Bu takvim doğrultusunda, başvurmaya karar veren vatandaşların işi şansa bırakmadan, belirtilen tarihlere dikkat ederek başvuru işlemlerini zamanında tamamlamaları önemli. Ayrıca başvurunun eksiksiz yapılması, gerekli belgelerin temin edilmesi ve başvuru ücretinin belirtilen süreyle yatırılması gibi hususlarda titizlik önerildi. Başvuru süreci içerisinde son günlere kalındığında sistemde yoğunluk ve erişim sorunları yaşanabileceği, bu nedenle sürecin erken başlatılması ve takip edilmesi tavsiye edildi.