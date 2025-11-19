TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor (2025)? TOKİ başvuru ücretleri ne zaman yatırılır? soruları araştırılıyor. TOKİ’nin yeni projesini kaçırmak istemeyenler ise son başvuru tarihinin ne zaman olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR (2025)?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025’te başlamıştı. Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025’te sona erecek; banka şubelerinde yapılan başvurular için son tarih ise 19 Aralık 2025 olarak belirlendi.

İlk beş günlük başvuru döneminde, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gün bazlı kısıtlama uygulanmıştı; ancak 15 Kasım’dan itibaren bu sınırlama kalktı ve başvuru kanalları tüm vatandaşlara açık hale geldi.

Vatandaşların başvuru tarihlerini kaçırmamaları önem taşıyor, zira sürecin kapanmasının ardından kura çekilişi takvimi başlayacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIR?

TOKİ'nin başlattığı 500 bin sosyal konut projesine ilgi çığ gibi büyürken, 5.000 TL’lik başvuru ücretinin yatırılma zamanı seçilen başvuru yöntemine göre değişiklik gösteriyor. Süreci Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım şubelerinden yürüten vatandaşlar, kimlik ibrazıyla birlikte başvuru bedelini işlem anında gişeden nakit olarak yatırıyor.

e-Devlet üzerinden başvuru yapanlar içinse daha dikkatli olunması gereken bir süreç işliyor. Online başvuru tamamlandıktan sonra sistem, kişinin kayıtlı cep telefonuna özel bir IBAN numarası ve ödeme süresini içeren bir SMS gönderiyor. Adayların, bu mesajın gelmesinin ardından kendilerine tanınan süre içerisinde (genellikle 3 gün) ödemeyi gerçekleştirmesi şart. Belirtilen sürede ücret yatırılmazsa başvuru otomatik olarak iptal ediliyor.

Başvurular e-Devlet kanalında 18 Aralık, bankalarda ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti talep edilmezken, kurada ismi çıkmayan vatandaşlara yatırdıkları tutarlar kura takvimi bitiminde iade edilecek.