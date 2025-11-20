TOKİ evleri ne kadar? 500 bin sosyal konut 1+1, 2+1 daireler kaç TL? TOKİ evlerinin fiyatı merak ediliyor. Özellikle 20 yılın ardından oluşacak ekonomik koşullar nedeniyle konu çok gündemde. İşte detaylar…

TOKİ EVLERİ NE KADAR?

TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurduğu 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde ev fiyatları resmi kaynaklarda şöyle belirlenmiş durumda: Proje kapsamında 55 m² büyüklüğünde 1+1 dairelerin, İstanbul dışı illerde satış fiyatı 1,8 milyon TL, aylık 6.750 TL taksit ve yüzde 10 peşinatla sunuluyor.

Projedeki 55 m² 1+1 dairelerin fiyatı ise 1,95 milyon TL olarak açıklanmış; peşinat tutarı 195 bin TL ve aylık taksit 7.313 TL.

2+1 tipindeki konutlar da 65 m² ve 80 m² olarak planlanmış:

65 m² konutlar 2,45 milyon TL, taksit 9.188 TL;

80 m² konutlar ise 2,95 milyon TL, taksit 11.063 TL.

İstanbul dışı illerde ise 65 m² 2+1 konutların fiyatı 2,2 milyon TL, aylık taksit 8.250 TL; 80 m² konutların fiyatı da 2,65 milyon TL ve taksiti 9.938 TL olarak açıklanmış.

Başvuru için öngörülen peşinat oranı %10, vade ise 240 aya kadar.

500 BİN SOSYAL KONUT 1+1, 2+1 DAİRELER KAÇ TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşların merakla beklediği 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamındaki güncel fiyat listesini ve ödeme koşullarını kamuoyuyla paylaştı. Kasım 2025 itibarıyla netleşen rakamlara göre, konut sahibi olmak isteyenler için İstanbul ve diğer Anadolu illeri olmak üzere iki farklı fiyat tarifesi uygulanacak. Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan bu hamlede vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunularak ödeme kolaylığı sağlanıyor.

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için belirlenen fiyatlara bakıldığında, 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu daireler için 195 bin TL peşinat ödenmesi gerekirken aylık taksitler 7 bin 313 TL seviyesinden başlıyor. İstanbul'daki 2+1 konutlarda ise 65 metrekarelik daireler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik daireler ise 2 milyon 950 bin TL bedelle satışa sunuldu. Bu gruptaki en yüksek başlangıç taksiti ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Anadolu'daki diğer illerde ise fiyatlar daha düşük tutuldu. İstanbul dışındaki projelerde 1+1 dairelerin başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL, aylık taksiti ise 6 bin 750 TL oldu. 2+1 daireler ise büyüklüklerine göre 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Başvuru bedelinin 5 bin TL olduğu projede, taksitlerin memur maaş artış oranına göre altı ayda bir güncelleneceği de hatırlatıldı.