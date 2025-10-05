TOKİ için kamulaştırılan Hatay Samandağ'da 'Toprağıma Dokunma' eylemi

Hatay’ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi bir süre önce TOKİ için kamulaştırıldı. Zeytinlikleri ve portakal ağaçları kesilen parsel sahipleri aylardır toprakları için mücadele ediyor. Kurtderesi mahallesinde yurttaşlar "Topraklarımızı Savunuyoruz" adıyla bir miting düzenliyor. Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Mersin Milletvekili ve TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi Perihan Koca, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, gazeteci İrfan Değirmenci, Samandağ Belediyesi Eski Başkanı Refik Eryılmaz, siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri, ekoloji platformlarının yanı sıra sanatçılar İlkay Akkaya ve Cevdet Bağca da katılıyor.

Miting alanına yürüyen yurttaşlar “Kurtderesi yalnız değildir” “Kurtuluş yok tek başına ye hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” “Topraklarımız vermiyoruz”, “Mağaracık burada” dövizleri taşıdı.

Ne olmuştu?

6 Şubat depremlerinden en fazla zarar gören ilçelerden Samandağ'da arazisi olan birçok yurttaş, yaptıkları derme çatma barakalarla barınma ihtiyacını karşıladı. Parseli ve arazisi olmayan ise konteyner kente yerleşti. Samandağ’da TOKİ’ler için kamulaştırma haritasına göre Vakıflı köyünün bir kısmı, Mağaracık, Kurtderesi, Hıdırbey Mahalleleri'ndeki arazilere acele kamulaştırma kapsamında el konuldu.

Mağaracık’ta aylarca mahallelinin eylemleri olmasına ve hukuki süreç devam etmesine rağmen ağaçlar kesildi, evler, ahırlar boşaltıldı. Geçen haftalarda ise Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Kurtderesi'ne hukuki süreç tamamlanmadan TOKİ’nin 5. Etap projesi için kepçelerle girildi, ağaçların yüzde 70’i kesildi.