TOKİ kuraları ne zaman çekilecek (500 bin konut)? TOKİ peşinat ne zaman ödenir 2025? soruları araştırılıyor. Projeye başvuru yapacaklar peşinatın ne zaman ödeneceğini ve kuraların çekim tarihini araştırıyor.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK (500 BİN KONUT)?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki hak sahipliği belirleme kuralarının takvimi netleşti. Başvuruların ardından kura çekimi süreci 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında vatandaşlar 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren başvurularını yapmaya başlamıştı. Başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar banka şubeleri aracılığıyla, e-Devlet üzerinden ise 18 Aralık’a kadar alınacak.

Kura çekimi, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için asil ve yedek hak sahiplerini belirleyecek. İl bazlı olarak ve başvuru yoğunluğuna göre değişen tarihlerde, noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR 2025?

TOKİ peşinat sözleşmeler imzalandıktan sonra ödenecek. Hak sahibi belirleme süreci tamamlandığında, alınan sonuçlar aynı gün itibarıyla e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, hak kazanan adaylar sözleşme ve ödeme aşamasına geçebilecek.

Projede peşinat oranı, konut bedelinin yüzde 10'u olarak belirlenmiştir. Örneğin, satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olan bir konut için peşinat miktarı 180.000 TL olacaktır.

Projenin teslim aşamasına dair takvim de açıklandı: İlk teslimatlar Mart 2027 tarihinde başlayacak.

Bu büyük ölçekli sosyal konut hamlesi; 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüklerinde 1+1 ve 2+1 tiplerinde; dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarla sunulmak üzere planlanıyor. Başvurular tamamlandığında, kura günlerini ve detayları TOKİ’nin resmi kanallarından kesin olarak takip etmek öneriliyor.