TOKİ para iadesi ne zaman (2025)? TOKİ çekiliş ücreti geri veriliyor mu? soruları araştırılıyor. Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra ücret iadesini ne zaman alacağını öğrenmeye çalışıyor.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN (2025)?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 Bin Sosyal Konut” projesine başvuran vatandaşların yatırdığı 5.000 TL ön kayıt bedeli, kura sonucunda hak sahibi olamayanlara geri iade edilecek.

Projede başvuruların 10 Kasım 2025 itibarıyla başladığı ve 19 Aralık 2025’e kadar devam edeceği açıklandı.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahibi olmayan başvuru sahiplerine ödedikleri meblağ otomatik olarak iade edilecek. İade işlemleri genellikle kura sonucunun açıklanmasını takiben 5 iş günü ile bir hafta içinde banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Ödemeyi yapan kişiler, başvuru sırasında belirttikleri IBAN’a ya da ilgili banka hesabına yapılan otomatik aktarım yoluyla paralarını alabilecek durumda.

TOKİ ÇEKİLİŞ ÜCRETİ GERİ VERİLİYOR MU?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) çekilişlerinde ev sahibi olamayan ya da başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı başvuru (çekiliş) ücreti geri iade edilmektedir.

İade süreci şu şekilde işleyecek;

İade Edilenler: Kura çekimi sonucunda konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri, yatırdıkları ücreti geri alma hakkına sahiptir. Ayrıca, gelir sınırını aşma veya ikamet şartını taşımama gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da ücretlerini geri alabilirler.

Kesinti olur mu?: TOKİ tarafından yapılan iade ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Yatırılan miktar tam olarak geri iade edilir.

İade Süreci: İade işlemleri genellikle, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde başlatılır.

İade Yöntemi: Başvuru ücreti, paranın yatırıldığı anlaşmalı banka aracılığıyla iade edilir. Vatandaşlar, bankanın şubelerinden ya da bankanın belirlediği internet veya mobil kanallardan iade talebinde bulunabilir.