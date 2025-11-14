TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ başvuru ödemesi ne zaman yapılır? soruları araştırılan detaylar arasında. TOKİ ödeme takvimine ilişkin detaylar haberimizde.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) “500 Bin Sosyal Konut” kampanyasında taksit ödemeleri, hak sahibiyle sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır.

Ayrıca taksit tutarları her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, önceki 6 aylık dönemde memur maaş artışı oranına göre güncellenmektedir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin taksit ödemelerinin başlangıç tarihi, başvuru sahipleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Proje kapsamında taksitler, hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından TOKİ ile sözleşme imzalanması süreciyle birlikte netleşiyor. Yetkililerin açıklamalarına göre taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlıyor. Böylece konutu hak eden vatandaşlar, ödeme planlarına sözleşmeden hemen sonraki dönemde dahil edilmiş oluyor.

TOKİ, sosyal konut projelerinde ödeme planlarını memur maaş artış oranına göre güncelliyor. Bu doğrultuda taksit tutarları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönem için açıklanan memur maaş artış yüzdesi dikkate alınarak revize ediliyor. Bu uygulama, ekonomik koşullara uyum sağlanması amacıyla düzenli şekilde devam ediyor.

Hak sahipliği süreci, proje ilerleyişi ve ödeme planlarına ilişkin detaylar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Vatandaşların güncel bilgilere ulaşabilmek için TOKİ’nin açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor. Bu kapsamda taksit başlangıç tarihleri, her proje için ayrı olarak ilan ediliyor.

TOKİ BAŞVURU ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi için yapılan başvurularda ödenmesi gereken 5.000 TL başvuru ücreti büyük önem taşıyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, bankalar tarafından başvuru sahiplerinin adına bir hesap açılıyor ve bu hesap numarası SMS ile kendilerine bildiriliyor.

Vatandaşların bu SMS bildirimini takiben belirlenen üç gün içerisinde ilgili hesaba 5.000 TL'lik tutarı EFT, havale veya ATM yoluyla yatırmaları gerekiyor. Bu süre zarfında ödemenin yapılmaması durumunda, yapılan başvuru otomatik olarak iptal ediliyor.

Hak sahipliği kurası çekilişleri tamamlandıktan sonra, kurada adı çıkmayan vatandaşların yatırdığı bu başvuru ücreti, yine bankalar aracılığıyla kendilerine iade edilecek. Bu süreç, projenin ilk adımı olan başvuru aşamasının tamamlanması için kritik bir öneme sahip.