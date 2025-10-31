  1. Ekonomim
  TOKİ tarafından inşa edilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılıyor
TOKİ tarafından inşa edilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılıyor

TOKİ tarafından inşa edilen ve 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alana sahip Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışı, “İstanbul’un Nefesi Milletin Bahçesi” temasıyla yarın yapılacak.

İstanbul’un en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak tasarlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın yapılacak törenle halka açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen projenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum’un katılması bekleniyor.

Proje, sadece yeşil alan büyüklüğüyle 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşıyor. Bahçenin en kritik özelliği ise, olası bir afet durumunda aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği bir toplanma alanı olarak tasarlanmış olması. Afet toplanma alanında hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali gibi temel altyapılar bulunuyor.

Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alan başlıca donatılar şöyle:

Sosyal Alanlar: Sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta ve 4 kütüphane.

Yeşil Alan ve Kapsam: 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı ve İstanbul'un 7 tepesini temsil eden rekreasyon alanları.

Ulaşım ve Spor: 4 bin araçlık otopark, 2.5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat" deresi, 12 tenis kortu, 6 futbol sahası ve 85 bin metrekare yürüyüş yolu.

Açıklamada, Bakanlık tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 313 millet bahçesinin yapıldığı ve sadece İstanbul’da 5.5 milyon metrekare alanda 34 millet bahçesinin tamamlandığı bilgisine de yer verildi.

