TOKİ'den 'kaçak kat' iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi'nde, kaçak kat veya imara aykırı inşaat yapıldığı, kamu zararı oluştuğuna ilişkin haberleri yalanladı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 650 Ada 242 parsel sayılı taşınmaz Rezerv Yapı Alanı ilan edilerek sosyal konut yapılmak üzere İdaremize devredilmiştir. Söz konusu alan yakın çevresi yapılaşma koşulları gözetilerek kat sayısı en çok: 6 Kat, Emsal 1.20 olarak konut alanının ihtiyaç duyduğu cami, okul, sağlık ocağı gibi sosyal donatı alanları da içerisinde barındıracak şekilde imar planları hazırlanmıştır.

İmar Planın onaylanmasına müteakip alanın yakın çevresinde bulunan yapılaşmalar ve yükseklikleri geçmeyecek şekilde proje çalışmaları tamamlanmıştır.

İdaremizce yürütülen ve hak sahipleri belirlenmiş olan 100 Bin Sosyal Konut kapsamında "Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi 509 Adet Konut ve 25 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" idaremizce ihale edilmiş olup inşaat süreci devam etmektedir.

İdaremizce sadece evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut yapmak amacıyla yürütülen söz konusu işte, Çanakkale Belediyesine defaten ruhsat başvurusu yapılmış ancak çeşitli bahaneler ile ruhsat verilmemiştir. Bunun üzerine Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusu yapılmış olup işlemler onaylanma aşamasındadır.

Çanakkale Havalimanı Mania planına göre iç yatay yüzeyde bulunan söz konusu alanda yapılacak yapıların en üst noktasının deniz seviyesinden yüksekliği azami 52.5 metre olabilmektedir. Ancak söz konusu proje alanı eğimli bir yapıya sahip olup mevcut arazi kotları deniz seviyesinden 50 ile 30 metre arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca proje alanının yakın çevresinde üst kotları mania sınırı olan 52.5’in çok çok üzerinde 60-65 metre kotlarında birçok yapı bulunmaktadır. Gerek arazi yapısı gerekse çevre yapılaşma durumuna göre projelendirilmiş olan söz konusu iş kapsamında ilgili birimler ile yapılan görüşmeler neticesinde her ne kadar yakın çevrede mania sınırını aşan doğal ve yapay kotlar olsa da mania sınırı olan 52.5 metre kotunu projenin hiçbir bloğunda geçilmemesi kararlaştırılmıştır.

23 Bloktan oluşan söz konusu iş kapsamında sadece 2 blokta mania sınırı yaklaşık 2 metre aşılmış olup geri kalan 21 blokta böyle bir problem yoktur. Bu problemi ortadan kaldırmak ve mania hattını korumak amacıyla kaba inşaat aşamasında olan 2 blokta kat azaltması yapılmaktadır.

Bu konuda İdaremizce kaçak kat veya imara aykırı inşaat yapıldığı, kamu zararı oluştuğu, bu bağlamda mahkeme kararı olduğu yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup söz konusu durum ile alakalı herhangi bir dava söz konusu değildir.

İdaremizce mania hattının korunması ve yeni engeller oluşturmamak adına azami özen gösterilmektedir. Ayrıca yapılan bu işlem ile ilgili olarak yüklenici firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır."