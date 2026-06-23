  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Takip Et

TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Takip Et

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurumun resmi internet sitesi ve e-Devlet platformunu taklit ederek vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. TOKİ, başvuru ve ödeme işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

TOKİ'den yapılan açıklama şöyle;

"İdaremizce yürütülen "Açık Satış Kampanyaları" süresince, sosyal medya platformlarında TOKİ amblemli sahte reklamlar verilerek vatandaşlarımızın e-Devlet arayüzünü taklit eden sahte sitelere yönlendirildiği ve dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Mağduriyet yaşanmaması adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle rica olunur:

TOKİ logosu kullanılarak oluşturulmuş sahte sosyal medya reklamlarına tıklayarak hiçbir işlem yapmayınız.

Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapmayınız: TOKİ, şahsi IBAN numaraları üzerinden asla para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmez."

 

 

AFAD duyurdu: Aydın'da 3.9 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Aydın'da 3.9 büyüklüğünde depremGündem

 

Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği artıyor: Geçişler savaş öncesi seviyenin yüzde 25’ine ulaştıHürmüz Boğazı’nda gemi trafiği artıyor: Geçişler savaş öncesi seviyenin yüzde 25’ine ulaştıDünya

 