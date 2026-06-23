TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurumun resmi internet sitesi ve e-Devlet platformunu taklit ederek vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. TOKİ, başvuru ve ödeme işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

TOKİ'den yapılan açıklama şöyle;

"İdaremizce yürütülen "Açık Satış Kampanyaları" süresince, sosyal medya platformlarında TOKİ amblemli sahte reklamlar verilerek vatandaşlarımızın e-Devlet arayüzünü taklit eden sahte sitelere yönlendirildiği ve dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Mağduriyet yaşanmaması adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle rica olunur:

TOKİ logosu kullanılarak oluşturulmuş sahte sosyal medya reklamlarına tıklayarak hiçbir işlem yapmayınız.

Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapmayınız: TOKİ, şahsi IBAN numaraları üzerinden asla para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmez."