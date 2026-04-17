Tom Barrack: ABD ve Türkiye arasındaki S-400 meselesi yakında çözülecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Barrack, ABD ile Türkiye'nin S-400 savunma sistemleri nedeniyle yaşadığı anlaşmazlığı yakında çözebileceğini söyledi. Barrack, açıklamasında "S-400 meselesinin yakında çözüme kavuştuğunu göreceksiniz. Patronumun bakış açısından (Türkiye’nin) F-35 programına kabul edilmesi sorun değil" ifadelerini kullandı.

ABD, 2020 yılında NATO müttefiki Türkiye'yi S-400 alımı gerekçesiyle yaptırıma tabi tutmuş ve F-35 savaş uçağı tedarik ile üretim programından çıkarmıştı.

"Bölgede işleyen tek oyuncu NATO ülkesi Türkiye"

Barrack ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barrack, Türkiye’yi “bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi” olarak nitelendirdi.

Barrack, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilime de değinerek, iki ülke arasındaki durumun “sadece retorik” düzeyinde olduğunu ifade etti.

ABD'li elçi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygım var" dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ise “kendi ülkesi için iyi olanı yapmaya çalıştığını” söyledi.

Ateşkes uyarısı yaptı

Lübnan’daki ateşkes sürecine de değinen Barrack, İsrail’in kendisine yönelik bir silahlı saldırı olması durumunda ateşkesi sürdürmeyeceğini dile getirdi.

Bu açıklama, bölgede kırılgan olan ateşkes dengelerine ilişkin yeni bir uyarı olarak değerlendirildi.