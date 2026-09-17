Tom Barrack tarihi duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşmenin, gelecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Son görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, son olarak 8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Görüşme, NATO'nun savunma harcamaları, İran savaşı ve ittifakın güvenlik politikaları açısından kritik bir dönemde gerçekleşti.

Zirvenin sonunda NATO liderleri, ittifakın 5. maddesine bağlılıklarını yeniden teyit etti. Trump da zirveyi "başarılı" olarak nitelendirdi.

Görüşmenin ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımlarının kaldırılabileceğine ilişkin mesajlar da gündeme geldi; F-35 programına dönüş konusu da yeniden tartışıldı.

Ankara'dan önceki kritik buluşma Beyaz Saray'daydı

İki lider bundan önce 25 Eylül 2025'te Washington'da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Bu görüşme, Erdoğan'ın yaklaşık altı yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Beyaz Saray ziyareti olmuştu.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ana başlıkları arasında savunma, ticaret, Gazze, Ukrayna, Suriye ve enerji ilişkileri yer aldı. Erdoğan, görüşmenin ardından ikili ilişkilerde "anlamlı ilerleme" sağlandığını söyledi.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve F-16 tedariki olurken, Trump da Türkiye'nin yeniden F-35 alabilmesine yönelik olumlu mesajlar verdi. Ancak görüşmenin ardından F-35 konusunda kesin bir anlaşma açıklanmadı.

İki lider ayrıca ticaret hacminin artırılması ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış arayışları üzerinde durdu. Görüşmenin hemen ardından Türk Hava Yolları da Boeing ile büyük ölçekli uçak alım anlaşmasını açıkladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın aktardığı üzere Erdoğan ve Trump'ın bir sonraki görüşmesinin BM Genel Kurulu marjında New York'ta yapılması bekleniyor.