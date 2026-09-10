Tom Barrack’tan dikkat çeken sözler: Büyükannem ve büyükbabam Türk pasaportu taşıyordu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Mayıs 2025’te göreve başlamasının ardından büyükelçilik rezidansında ilk davetine ev sahipliği yaptı. ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ile çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

“Büyükannem ve büyükbabam Türk pasaportu taşıyordu”

Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Barrack, hem tarihsel sürece hem de kendi aile geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte Avrupalı büyükelçilerin temsilinin sınırlı olduğu da görüldü.

Lübnan’da, Zahle adında bir yerden geliyorum. Büyükannem ve büyükbabam 1900 yılında Amerika’ya geldiklerinde, uyruk hanesinde ‘Türk’ yazan pasaportlar taşıyorlardı. Her yerde bize böyle hitap edilirdi. Büyükbabam ‘Türk’ lakabıyla anıldı ve bu, 50 yıl daha devam etti.

Türkiye’nin tarihine ve Atatürk’e vurgu

Barrack, konuşmasında Thomas Jefferson’ın Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzaladığı döneme atıf yaparak Osmanlı geçmişinden söz etti. Kendi kökenlerine değinen Barrack, bu tarihsel bağ nedeniyle Ankara’da böyle bir davet vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Barrack, dünyanın “kaos” içinde olduğunu belirterek Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada uyum sağlama ve ilerleme becerisine vurgu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki rolünü anan Barrack, Türkiye’nin kısa sayılabilecek bir süre önce “yeniden doğduğunu” söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dikkat çeken Barrack, “Kaosun içinden bir berraklık doğacak” ifadelerini kullandı. Barrack, Türkiye, ABD ve bölge ülkeleri arasındaki birlikteliğin yeni bir başlangıca zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.