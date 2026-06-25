Topkapı dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu

Yaz sezonunun en yoğun dönemine girilirken milyonlarca turist valizlerini hazırlayıp dünyanın popüler destinasyonlarına yöneliyor.

Uluslararası turizm ekonomik belirsizliklere rağmen büyümeye devam ederken, 2026 yılında en pahalı giriş ücretine sahip turistik noktalar da merak konusu oldu.

PlayersTime tarafından hazırlanan yeni rapor, dünyanın en çok ziyaret edilen 200 cazibe merkezini analiz ederek müze, anıt, kule, arkeolojik alan ve dini miras noktalarının giriş ücretlerini karşılaştırdı. Çalışma, hem kategoriler içinde hem de genel sıralamada en pahalı destinasyonları ve ücretsiz gezilebilen ikonik noktaları ortaya koydu.

Topkapı Sarayı, en pahalı kraliyet sarayı

Euronews'in haberine göre, listenin üst sıralarında İstanbul’dan bir yapı yer aldı. Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık standart giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı olurken, genel sıralamada ise en pahalı 10 turistik cazibe merkezi arasında yedinci sıraya yerleşti.

Osmanlı sultanlarının eski ikametgâhı olan saray, böylece Versay Sarayı ve Windsor Kalesi gibi dünyaca ünlü yapıları ve hatta Sagrada Familia ile Burj Khalifa gibi simge noktaları da geride bıraktı.

Dünyanın en pahalı turistik noktaları

Rapora göre 2026’nın en yüksek giriş ücretine sahip destinasyonları şöyle sıralandı:

Paskalya Adası Moai Heykelleri (Şili) – 102,92 $

Nazca Çizgileri (Peru) – 85,00 $

SUMMIT One Vanderbilt (New York, ABD) – 83,84 $

Top of the Rock (New York, ABD) – 81,66 $

Petra Ana Güzergâh (Ürdün) – 70,52 $

Edge Hudson Yards (New York, ABD) – 70,18 $

Topkapı Sarayı (İstanbul, Türkiye) – 64,63 $

Burj Khalifa (Dubai, BAE) – 54,19 $

Menara Kuala Lumpur (Malezya) – 54,18 $

Schönbrunn Sarayı (Viyana, Avusturya) – 50,78 $

Müze ve saraylarda da fiyatlar yükseliyor

Müze kategorisinde en pahalı giriş ücreti Louvre Müzesi için 36,93 dolar olurken, Museum of Modern Art (MoMA) ve Metropolitan Museum of Art 30 dolar seviyesinde yer aldı.

Listenin en alt sırasında ise Kahire’deki Mısır Müzesi 3,86 dolarlık giriş ücretiyle en ucuz seçeneklerden biri olarak öne çıktı.

Gözlem kuleleri en pahalı kategori

Rapora göre gözlem terasları ve kuleler, toplamda en pahalı 20 noktanın 11’ini oluşturuyor. Özellikle New York’ta SUMMIT One Vanderbilt, Top of the Rock ve Edge gibi noktalar 60 doların üzerinde giriş ücretleriyle dikkat çekiyor.

Rapora göre artan fiyatlara rağmen talep güçlü kalmaya devam ediyor; bu da turistlerin “yüksek bedelli deneyimlere” ödeme yapmayı sürdürdüğünü gösteriyor.