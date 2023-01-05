Toplu taşımada ÖTV ve KDV için kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, büyükşehir belediyelerinin toplu taşımada kullandığı CNG’den alınan ÖTV’nin kaldırılması ve KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Akın'ın sunduğu teklifte şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde tüketilen doğal gaz ithal edilmektedir. Doğal gazda, artan döviz kuru, petrol fiyatları ve enflasyon nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı bulunmaktadır. Doğal gazda dışa bağımlılığın etkisi her şeyden önce vatandaşlarımıza pahalılık olarak yansımaktadır. Dünyada ve Türkiye’de alternatif araç yakıtı olarak kullanımı hızla yaygınlaşan sıvılaştırılmış CNG’li araçlar, birçok şehrimizde hem ekonomik hem de çevreye zarar vermemesi nedeniyle belediyelerimiz tarafından tercih edilmiştir.

Özellikle toplu taşımada kullanılan doğal gaz, belediyelerimizde ciddi bir maliyet oluşturabilmektedir. Çevre sorunları açısından belediyelerimizin hava kirliliği ile mücadele başta olmak üzere toplu taşımada kullandıkları doğal gazın özellikle vergiden doğan maliyeti, toplu taşımayı aksatabilecek ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, toplu taşımada kâr amaçlı bir hizmet yapılmamakta; belediyelerimiz, bu anlamada toplu taşımayı sübvanse edilmektedir. Belediyelerimizin gelir gider kalemlerinde özelikle doğal gaz giderlerinin son yıllarda aşırı artış göstermesi nedeniyle sistemin sürdürülebilirliği kalmamıştır.

En önemli kamu hizmetleri arasında yer alana toplu taşıma hizmetinin devamının sağlanması amacıyla toplu taşıma araçlarında yakıt olarak kullanılan doğal gazın satış fiyatının en düşük tarife olan konut tarifesi seviyesine düşürülmesi zorunludur. Ayrıca toplu taşımada kullanılan CNG için ÖTV’nin kaldırılması, KDV oranın yüzde 1’e düşürülmesi gerekmektedir. Belediyelerimizin vatandaşlarımıza verdiği toplu taşıma hizmetinin sekteye uğramaması bakımından bu kanun teklifi hazırlanmıştır.”

"Toplu taşımaya darbe vurur noktaya ulaştı"

Kanun teklifinin acilen gündeme alınması gerektiğini belirten Akın, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada kullandığı otobüslerin yüzde 84’ünde kullanılan CNG’deki fiyat artışının sistemi zorladığını belirtti. Akın, konuya ilişkin, “Belediyelerin toplu taşıma için kullandığı CNG’den alınan ÖTV kaldırılmalı. KDV’nin de yüzde 1’e indirilmesi gerekiyor. Bu sorun, özellikle Ankara’da toplu taşımaya adeta darbe vurur noktaya ulaştı. AK Parti iktidarı, milyonlarca vatandaşımızın kullandığı toplu taşıma sisteminin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmamalı ve bu adımı derhal atmalıdır” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iki gün önce, “Başka çaremiz kalmadı” diyerek, CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili bir düzenleme yapılmadığı takdirde toplu ulaşıma zammın kaçınılmaz olduğunu duyurmuştu. (ANKA)