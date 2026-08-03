Toplum Gönüllüleri Vakfı Adıyaman’daki yeni kampüste yılda 2 bin gence ulaşacak

Adıyaman Kamp’üs, gençlerin bir araya gelip proje üretebildiği, ders çalışabildiği, eğitimlere katılabildiği, sanat ve sporla ilgilenebildiği güvenli bir buluşma noktası olacak. Hatay’daki ilk kampüsün ardından Adıyaman’da açılacak ikinci kampüsle yılda 2.000 gence doğrudan ulaşılması hedefleniyor. AFAD tarafından tahsis edilen 5 konteyner ünitesi ile kurulum süreci başlatılan Adıyaman Kamp’üs’ün Eylül ayında açılması planlanıyor.

Gençlerin kendi alanı: Kamp’üs

Adıyaman Kamp’üs, Adıyaman Üniversitesi’ne sadece 800 metre mesafede konumlanıyor. Erişimi kolay bu alan, gençlerin günlük hayatlarının bir parçası haline gelecek şekilde tasarlandı. Adıyaman Kamp’üs’te yürütülecek programlar kapsamında; kariyer ve deneyim buluşmaları, gönüllülük ve proje yönetimi eğitimleri, psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimi çalışmaları, spor, sanat ve kültür atölyeleri, ulusal ve dönemsel saha aktiviteleri hayata geçirilecek.

“Gençler burada güçleniyor ve üretmeye devam ediyor”

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş konuyla ilgili şunları söyledi: “Hatay’da kurduğumuz Kamp’üs ile gençlerin kendilerine ait bir alana ne kadar ihtiyaç duyduğunu çok net gördük. Şimdi Adıyaman’da açacağımız Kamp’üs ile daha fazla gence ulaşacağız. ‘Gençliğin gücüyle, yerinde ve sürekli değişim’ diyerek hayata geçirdiğimiz proje ile hem Adıyaman’daki hem de çevre illerdeki gençlerin eğitimden kopmadan güçlenebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve birlikte üretebilecekleri güvenli bir alan oluşturuyoruz. Bu merkez aracılığıyla gençlerin, bulundukları bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunan aktif paydaşlar haline gelmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra mobil karavanlar ile bölgedeki genç gönüllülerin afet müdahalesine aktif katılımını organize etmeyi de planlıyoruz.”

Güçlü paydaş yapısı ile hayata geçiyor

Proje kapsamında Adıyaman Valiliği ve AFAD ile koordinasyon sağlanırken, Adıyaman Belediyesi ile operasyonel iş birlikleri yürütülüyor. Ayrıca Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürülen diyalog, projenin sahadaki etkisini güçlendiriyor.