Toplumun ana gündemi; enflasyon, adalet ve işsizlik

BESTİ KARALAR / ANKARA

Eylül ayı raporuna göre; Altılı Masa döneminde küresel sisteme umut bağlayan CHP’nin yerlileşme yönünde bir çizgiye geçtiği, henüz kuruluşunu tamamlamamış olan Yeni Parti tabanının millî meselelerde Cumhur İttifakı tabanından kopuk olmayan bir tutum sergilediği, DEM Parti’nin ise “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte kendisini “Demokratik Türkiye Hareketi” fikri üzerinden yeniden tanımlama arayışına girdiği ve parti yöneticilerinin bu yönde bir vizyondan söz etmesi kamuoyuna soruldu.

Katılımcıların yüzde 24’ü bu değişime olumlu tutum sergilerken DEM seçmeninde bu oranın yüzde 80’e çıktığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun küresel güçlere mesafe koyan sözleri ile Mansur Yavaş’ın Külliye ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, CHP tabanındaki kaymanın örnekleri olarak değerlendirildi.

CHP tabanının yüzde 70'i Yeni Parti'nin yanında

Araştırmaya göre eski CHP tabanının yaklaşık yüzde 70 Yeni Parti, yüzde 30 CHP biçiminde bölünme eğilimi sürerken aktör paylaşım sürecinin ise henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

Eylül ayı kamuoyu araştırmasında katılımcılara Türkiye’nin ilk beş gündemi de soruldu. Katılımcıların yüzde 31,1’i enflasyon ve hayat pahalılığını ilk sırada gösterirken yüzde 10,2 ile adalet ve eşitlik ikinci sırada yer aldı; onu yüzde 7,7’lik oranla işsizlik izledi. Katılımcıların yüzde 7,7’si eğitim ve öğretim sorunlarını Türkiye’nin dördüncü gündemi olarak belirtirken, hukuk düzeni ve yargı bağımsızlığı yüzde 7,4 ile beşinci sırada yer buldu.