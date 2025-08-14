"Topuklu Efe" lakaplı Özlem Çerçioğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılımlar olacağını söyledi.

Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün AK Parti'ye resmen katıldı. Erdoğan, Çerçioğlu'na rozetini taktı. Çerçioğlu ilk konuşmasında, "Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek açıklarım" dedi.

"Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar"

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programında sahneye çıkıp bir konuşma yapan Çerçioğlu, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanının himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan ya da yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Özlem Çerçioğlu kimdir?

Özlem Çerçioğlu, CHP'nin birinci parti olduğu 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Aydın'da oyların yüzde 50,2'sini alarak bir kez daha büyükşehir belediye başkanı seçildi.

İkinci sıradaki AK Parti adayı Mustafa Savaş ise yüzde 36,2'de kaldı.

57 yaşındaki Çerçioğlu 2009'dan bu yana kentin belediye başkanı olarak görev yapıyor. Belediye başkanlığı öncesi de iki dönem CHP milletvekilliği yaptı. Özlem Çerçioğlu kimdir? BBC Türkçe derledi.

Siyaset sahnesinde yükselişi

11 Ağustos 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğan Özlem Kahyaoğulları, 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu.

Kentte faaliyet gösteren Jantsa A.Ş.'de çalışmaya başladı. Daha sonra şirketin kurucusu Şefik Çerçioğlu'nun sanayici oğlu Ercan Çerçioğlu ile evlenip bugünkü soyismini aldı.

Bir süre eşiyle birlikte New York'ta yaşadı ve 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili oldu.

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde de aynı görevini sürdürdü.

2009 yerel seçimlerinde ise milletvekili olduğu kentin bu kez belediye başkanı olarak seçildi.

MHP ve AK Partili adaylarla başa baş götürdüğü seçimde yaklaşık 600 oy farkla ve yüzde 26'lık oranla seçimi kazandı.

Başa baş geçen seçimde MHP'li aday yüzde 25,4, AK Partili adaysa yüzde 25 oy aldı. Bu sonuçla birlikte o dönem henüz büyükşehir belediyesi olmayan kentin ilk kadın belediye başkanı olmuş oldu.

Kısa süre içerisinde özellikle kırsal kesimlere yönelik yatırımları, tarım destekleri ve sosyal projeleri ile güçlü bir yerel yönetici portresi çizdi.

Halk arasında "Topuklu Efe" lakabıyla anılmaya başlandı.

Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı seçildi

Aydın'ın 2012'de büyükşehir belediyesi olmasının ardından 2014 yerel seçimlerinde Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak seçilme başarısı gösterdi.

Bu kez oyunu yüzde 53,94'e yükseltti ve en yakın AK Partili rakibine yaklaşık 70 bin oyluk bir fark attı.

Benzer bir başarıyı 2024'teki son yerel seçimlerde de yüzde 50'nin üzerinde oy alarak gösterdi.

Parti içinde "ulusalcı" kimliğiyle tanınan Çerçioğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alıyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024'te Çerçioğlu'nu aday göstermeyebileceği iddia edilmiş, parti yönetimi ise Aydın'daki kritik dengeleri dikkate alarak Çerçioğlu'nun adaylığında karar kalmıştı.

Özgür Özel 13 Ağustos'ta, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma iddialarına yanıt verirken bu konuya da değindi.

Özgür Özel'den tepki: Aydın'ı alacak CHP'li mi yok?

Özel, "Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için" Çerçioğlu'nu aday gösterdiklerini söyledi ve "Aydın'ı alacak CHP'li mi yok?" diye konuştu.

Siyasi kulislerde ise geçen yıl adaylığı en son açıklanan belediye başkanları arasında yer alan Çerçioğlu ile yeni CHP yönetimi arasında adaylık tartışmaları sırasında gerginlik yaşandığı, Çerçioğlu'nun partide yalnızlaştığı iddiaları da konuşuluyordu.

AK Parti'ye sert muhalefeti ile de dikkat çeken Çerçioğlu, sık sık mülkiye müfettişlerinin baskısından şikayet etti.

2015 yılında belediyeyi denetlemek için 140 müfettiş görevlendirildiğini, aynı konuda 5-6 kez denetim yapıldığını iddia eden Çerçioğlu, "Ayıptır. Müfettişleri kim gönderiyorsa onlara mobbing davası açmayı düşünüyoruz. Yeter artık" demiş ve sonraki yıllarda da benzer baskıları yaşadığını öne sürmüştü.

Jantsa şirketi nedir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Ağustos'taki konuşmasında büyükşehir belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar hakkında konuşurken isim vermeden Çerçioğlu ailesinin sahip olduğu Jantsa firmasını andı ve "O jant firmasına da bakacağız batmak üzere olan jant firmasına bundan sonra ne oluyor o firmaya" dedi.

"Şantaj yaptıkları jantçının borsada dibi görmüş şirketinin değeri artmaya başlamış. Neden? O şirketi AK Parti kurtaracakmış… AK Parti belki seni bugün kurtarır ama ne AK Parti'yi ne bu namussuzluğu yapanları bizim elimizden kimse kurtaramaz!" diye ekledi.

1977 yılında Aydın Atça'da kurulan jant firması yıllar içerisinde büyüyerek merkezini Umurlu Sanayi Bölgesi'ne taşıdı.

Otomobil jantı üreterek ticaret hayatına atılan şirket 2008 yılında Türkiye'nin en büyük 300 ihracatçısı arasına girdi.

2010 yılında ilk yurt dışı ofislerini açan şirket bugün tır, kamyon, otobüs, traktör, hafriyat, madencilik, savunma sanayi jantları da dahil pek çok farklı alanda üretim yapıyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan bilgilere göre 89 yaşındaki Şefik Çerçioğlu şirket hisselerinin yüzde 77,22'sine sahip.

Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu ise şirket hisselerinin yüzde 1,84'ünü elinde tutuyor.